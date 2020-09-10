彭翁酒駕載吳翁行經苗48線5公里處，失控逆向撞山壁陷落水溝。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗48線5公里處，10日中午1點多傳出轎車撞山壁事故，消防局獲報出動三義、銅鑼分隊人車往搶救，現場共有2名傷者，1名老翁受困車內，另名老翁則當場失去生命跡象，經送醫搶救後，暫時恢復心跳，但仍有生命危險，警方調查，開車的彭姓老翁酒測值高達0.71毫克，詳細事故原因有待釐清。

76歲彭姓老翁今天中午1點多開車載76歲的吳姓老翁，行經苗48線通霄與三義交界處，在爬坡轉彎時，失控逆向自撞山壁，連人帶車掉落路旁水溝，肇事的彭翁受困車內，後座的吳翁則癱軟車內，雖無明顯外傷，但嘴唇發紫，當場失去生命跡象。

據了解，彭、吳2翁為鄰居關係，警消下午1點17分接獲報案馳援時，彭翁醉茫茫胡言亂語，脫困後經警方酒測，有酒精反應，將依公共危險罪送辦；而吳翁則被緊急送往大千醫院搶救，救護過程經電擊2次搶救，暫時恢復心跳，但昏迷指數僅有3分，仍有生命危險。

(中時 )