彰化縣社頭郷朝興村山腳路有一條將近90度的大彎道，許多外地民眾行駛到這裡，常常因路況不熟，車速過快撞上路旁橋墩。(吳建輝攝)

由南往北是一條大直線，行駛過朝興橋馬上銜接90度彎道，緊接著是直線下坡路段，可能因為車速過快，失控撞上橋墩。(吳建輝攝)

而由北往南民眾可能因視線死角，轉彎幅度過大，衝向對向車道。(吳建輝攝)

彰化縣社頭郷朝興村山腳路有一條將近90度的大彎道，許多外地民眾行駛到這裡，常常因路況不熟，車速過快撞上路旁橋墩，而當地有一名書法老師蕭錦明，在橋墩上放置廢棄輪胎，並漆上反光油漆，提醒民眾注意車前狀況，至今已放置維護超過20年，蕭錦明說，舉手之勞，但還是希望有關單位能架設LED指示牌，讓大家更安全。

社頭郷山腳路靠朝興村朝興橋路段，有一個幾乎是90度轉彎道，由南往北是一條大直線，行駛過朝興橋馬上銜接90度彎道，緊接著是直線下坡路段，由北往南民眾可能因視線死角，轉彎幅度過大，衝向對向車道，而由南往北的民眾則可能因為車速過快，失控撞上橋墩。

公務員退休63歲的蕭錦明說，常常看到有民眾撞上橋墩，才想說搬來輪胎，並漆上反光漆，提醒用路人要小心，沒想到一做就是20年，因為輪胎上的反光漆會剝落，所以經過時都會停下察看輪胎狀況，將鐵絲綁緊，或者補上反光漆。

當地村長說，該路口在反光輪胎裝設前，確實比較不容易辨識，也較常發生車禍，但還是希望能有清楚容易辨識的指示牌，減少事故發生量；田中分局朝興派出所長趙胤棓表示，將報請分局交通隊，至現場會勘評估是否增設較顯眼指示牌，也提醒用路人，行經該處時應減速慢行，避免發生危險。

(中時 )