國發會日前公布前瞻2.0基礎建設預算規畫，軌道政策經費遭腰斬，再加上鐵路地下化工程因用地取得困難重重，民眾擔心工程將一再延宕。台南市政府交通局今日（10）指出，並不會因預算編列影響實質工程進展；主辦單位交通部鐵道局中部工程處也稱，目前預計2024年通車，整體工程（包括增設2處通勤站）則預計2026年11月完工，相關修正計畫期程已提報行政院核定。

台南市區鐵路地下化工全長8.23公里，總經費293.6億元，原預計2018年完成所有用地取得，但卻因自救會抗爭等因素延後，導致整體工程須延後2年，預估2026年竣工。

中工處主任工程司吳志仁說，工程進度受影響，與預算調整無關，主因用地取得受影響，目前仍會持續與唯一拒拆戶、反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉溝通，將衝突降至最低。

交通局長王銘德則指出，針對中央負擔部分，因鐵路地下化計畫地上物拆遷作業未如預期，且施工挖掘發現遺構等因素，影響工程進度，交通部就實際工程進度考量，在前瞻預算2021年及2022年編列35億9500萬元，未來年度亦依該原則如實編列預算，並承諾並不會因預算編列，影響實質工程進展。

(中時 )