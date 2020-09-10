近年商用不動產成為顯學，各大壽險、開發商、企業積極投入商辦、工業開發，今年雙北、台中三大都會包含商業、辦公及工業三類商用不動產建照核發面積均同步大增，新北市商用不動產建照面積高達32.7萬坪，年增152%，台北市及台中市也分別年增78%、58%。

今年上半年三大都會區商用不動產開發成長動能則分別來自不同的產品，台北主要來自辦公室，台北市辦公室9.6萬坪較去年同期倍增；新市主新北市增加主要來自工業倉儲，超過26萬坪工業廠房興建，年增254%；台中市則來自於商店、旅館、遊樂場等商業類，近7萬坪商業設施興建，年增380%。

信義全球資產總經理柯宏安表示，外商來台及產業龐大的需求，造成北市頂級辦公一位難求，開發商及壽險業紛紛投入搶地行列，以內湖、北投、南港土地交易規模最有感，使台北市上半年辦公類大增。

新北市受到捷運環狀線開通，貫穿各大重劃區及工業區，吸引建商搶進工業土地，上半年新北工業類建照核發面積創下有統計以來的新高。如中華工程在土城打造AI智慧產業園區，將興建4棟地上17層、地下5層立體化廠房，預計2023年完工；華固建設去年以20.55億元買下新莊區建國段4,000多坪的工業土地，未來將興建地上12層、地下2層的廠辦大樓。

台中近期被建商炒熱，加上企業陸續至台中設立據點，帶動百貨、飯店業者看好台中消費市場，如「洲際娛樂商城」、「三井lalaport」、「三井台中港二期」等商場開幕。

(工商 )