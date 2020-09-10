第55屆廣播金鐘獎頒獎典禮將於19日在國父紀念館舉行，今年取其「55」的對稱圖像，以攤開雙手表示主題「對手」的符意，意指電視人在這一年來，展現積極不讓、捨我其誰的自信，是互相較勁也是互相合作。瑪麗與視網膜擔任典禮主持人，典禮表演則邀廣播、電視、網路三方跨領域代表，包含Leo王、孫盛希、宇宙人、唐從聖、李維真、黃大謙、戴愛玲、荒山亮。

去年在廣播金鐘入圍記者會擔任表演者的Leo王，今年更上一層樓，在典禮擔任表演嘉賓，他這次將帶樂團一同演出，興奮表示自己最喜歡live演出，這次要和孫盛希、宇宙人共同表演，對於彼此默契有信心，「音樂就是我們之間的橋梁」！

Leo王將與孫盛希、宇宙人共同演出。（三立提供）

剛開完演唱會的戴愛玲，由於演唱會反應好信心倍增，卻還是不免擔心典禮表現被網友攻擊，並直言：「說不在意留言是騙人的，但沒有人是十全十美，只能期許自己表現得更好，當天給大家一個接近完美的演出。」她首次與荒山亮PK台語歌曲，因為非本身母語，讓她有點緊張又期待，「希望和老師擦出漂亮火花，展現不一樣的自己」。

而唐從聖、李維真、黃大謙3人跨界合作，代表不同領域脫口秀表演者，也帶出此次金鐘主題「對手」的概念。唐從聖表示，在某些人眼中可能電視、廣播、網路是不同傳播媒體，但身處數位時代，大家的距離越來越近，電視人可以來參加廣播盛會、上網路節目吸粉；廣播人能夠走出錄音間讓大家看見他們本尊；網紅也透過上電視增加曝光度，他直言：「我們可以是對手也是幫手。」

(中時 )