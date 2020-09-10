許安植在《馗降：粽邪2》中飾演被鬼纏上的靈媒正妹，父母雙亡被阿姨領養，卻被家暴，特殊體質遭受他人歧視，電影上映後，她收到許多粉絲私訊，表示同樣身為特殊人種，常常被當成精神病患，不敢面對人群或是躲在封閉的角落裡。為此，電影公司9日特地舉辦「通靈體驗趴踢」，邀請近百位敏感體質觀眾一起體驗，「通靈少女」原型人物索非亞觀影後，與許安植、陳雪甄、夏紫薇現場交流。以索非亞真實故事改編的短片《神算》，當時還在唸大學的許安植就已參與演出，索菲亞笑說那時候常常在現場講鬼故事給這些學生們聽。而「地表最強阿姨」陳雪甄曾擔任《通靈少女》表演指導，索非亞一見到陳雪甄就直誇她的演技，也心疼她為了整部電影的辛苦付出。

索非亞平常不看鬼片，因為怕看了以後會有陰影會怕祂們，因為友人的盛情邀請而出席，結果看了《粽邪2》以後表示：「超乎想像的好看，比我的生活要刺激多了，導演及劇組都很用心，故事都是有埋梗的，而且很貼近真實生活，非常到味。但有一點『刺激』，觀眾要有心理準備，現在民俗宗教氣氛比較薄弱了，推薦大家要抓住鬼月的尾巴，一起來欣賞！」

《粽邪2》監製鄒介中帶著演員許安植、陳雪甄等人勤跑影廳催票，本週末（9／11、9／12）將到台中、高雄和影迷面對面，農曆七月加上《粽邪2》是鬼片，主創們都帶著保平安的符咒和法寶，鄒介中表示，拍戲時大家就已隨身帶著符咒，「後來大家越帶越多，許安植帶了5個符咒」，他表示自己也吃齋108天，佛經不離身，「我的包包攤開，裡面的符咒和法寶可能可以開個道場」。

許安植10日在臉書貼照，紀念《粽邪2》開拍滿一週年，「那時候還菜逼八，加上沒拍過鬼片，真的是各種零經驗。期間不斷嘗試、調整各種恐懼的詮釋方式，也因為無時無刻的發抖，練出了相當堅硬的肩膀，那時候對於接下來的日子會有多少挑戰好像還很懵懂，雖然現在回想起來，也搞不太清楚到底是怎麼撐完的。」《馗降：粽邪2》全台熱映中。

(中時 )