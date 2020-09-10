在川普政府指控有國家安全威脅下，大陸熱門社群影音軟體抖音國際版TikTok母公司「字節跳動」被迫賣掉TikTok在美業務，讓TikTok得以在美繼續營運；不過在北京通過通過限制出口技術新規定後，由於可能涉及TikTok的核心演算法，為了避免違法，讓字節跳動原預定出售TikTok在美業務，轉向為避免全盤出售。

據《南華早報》引述華爾街日報報導，根據匿名人士指出，由於陸科技部8月28日通過《中國禁止出口限制出口技術目錄》，可能影響字節跳動（ByteDance）出售TikTok給非陸籍企業，讓出售TikTok業務出現變數，並使字節跳動上週已與華府談判。

在川普指控TikTok恐有造成國家安全風險之虞，並要求在15日的期限內出售在美業務，否則停止其營運，使字節跳動近期與多家美企進行收購談判，如沃爾瑪（Walmart）與微軟（Microsoft）聯手正聯手收購TikTok美國、加拿大、澳洲與紐西蘭等國業務，有意出價200億美元至300億美元，而甲骨文（Oracle）也有興趣。

在出售其在美業務前，TikTok與字節跳動一再向川普政府解釋自己並未對美國國家安全造成威脅，強調未與北京政府分享資訊但無成效，讓字節跳動改採訴訟，控告美國政府作法，稱川普行政命令錯誤引用「國際緊急經濟權力法」，因為TikTok平台不是「非比尋常、不得了的威脅」。

報導也指出，美國業內人士預計，考量陸政府需時間審批，出售TikTok的交易可能會被推遲至11月的美國大選後，但川普在堅稱交易截止日期必須為9月15日，且政府部門必須獲得合理的中間費用。

(中時新聞網)