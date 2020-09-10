台南市消防局官田消防分隊10日前往官田區大賣場進行防火宣導，並請出台南市長黃偉哲分身立牌，吸引民眾注意。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

農曆7月，許多民眾前往超市、大賣場採購普渡供品，台南市消防局官田消防分隊10日藉機前往官田里全聯百貨商場進行防火宣導，並請出台南市長黃偉哲分身立牌，吸引民眾注意，為住家加裝住宅火災警報器，達到減災之目的。

第二救災救護大隊大隊長丁春能表示，1999年9月21日發生芮氏規模7.3地震，造成許多民眾生命財產損失，這一震，震醒了民眾平時的防災意識，唯有居安思危，在災害發生時才能將損失降至最低。

依消防署統計近年各項災害數據指出，這些災害以深夜時段的住宅火災為大宗，為了能即早應變及增加逃生時間，「住宅火災警報器」是居家防火的第一道防線。

台南市消防局官田消防分隊前往官田里全聯百貨商場進行防火宣導，除了宣導各項防災知識，更加強推廣住宅火災警報器安裝的重要性。

天音廣告企業社董事長黃俊哲更協助製作市長宣導人形立牌，與官田消防分隊執行防火宣導勤務，希望藉著多元、活潑的宣導道具及消防人員專業解說，加深民眾印象，進而達到減災之目的。

丁春能表示，近年來災害頻繁，裝設住宅火災警報器能偵測煙、熱等火災因子，告知建築物裡面的民眾即早滅火或趕快逃生，讓生命財產損失降至最低。而轄區消防單位也和民間企業有良好互動，公私互助，一起努力深根民眾防火防災觀念。

(中時 )