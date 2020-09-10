市議員吳瓊華為因公受傷失能或傷殘而被迫「退休」者請命；建議市府成立全國首創急難救助基金機制，舒緩警消同仁或家屬的經濟負擔。（陳世宗攝）

警察與消防弟兄常因執勤與救災造成傷亡。市議員吳瓊華、李榮鴻等10日為因公受傷的警察、消防因失能或傷殘而被迫「退休」請命；建議市府成立全國首創急難救助基金機制，對因公殉職、失能或需持續復健的警消同仁或家屬能舒緩經濟負擔。市府表示，未來將持續檢視相關措施提供警消人員更完善周延保障。

吳瓊華指出，警消人員因工作特性，在私自申辦各類醫療險與壽險等項目時通常都是最高保費，尤其面對燒燙傷等危險性高的理賠，通常都不被保險公司所給付；現存各種補助辦法，對因公受傷皆為固定金額，如住院超過30天為4萬元或住院1天500元，對受傷人員可說是杯水車薪。

吳瓊華、李榮鴻為警察及消防人員發聲，建議由市府設立一全國首創急難救助基金機制，對因公殉職、失能或需持續復健的警消同仁或家屬能舒緩經濟上的負擔；讓「水裡來、火裡去」的警消弟兄無後顧之憂，必能更致力保護市民的財產安全成為其他縣市仿效對象。

台中市政府警察局表示，中央訂定「警察人員因公傷殘死亡殉職慰問金發給辦法」等法規，警察因公受傷除協助申請慰問金；後續醫療照護上，將依「警察醫療及照護補助費申請要點」等辦法協助申請醫療補助，減輕需持續復健同仁及家屬的經濟負擔。

消防人員因公受傷將依「消防人員醫療照護補助費及慰問金申請要點」等規定，協助同仁申請相關慰問金及醫療補助；因公受傷同仁符合規定者，每月可持續申請醫療補助；消防人員到指定醫院就醫時，得享有掛號費全免及全民健康保險部分負擔費用全額補助。

(中時 )