台中市82歲王伯伯，前冠狀動脈阻塞問題放過支架，定期在吃抗血小板藥，且攝護腺肥大問題已經吃藥數年控制，但在接受肛門瘻管手術後突然尿不出來併大量血尿，反覆被放置導尿管。

於門診檢查後發現攝護腺大達約120ml，比正常人大了約5倍以上，且膀胱功能嚴重退化，一次尿只能尿出約60cc的小便，但殘留於膀胱的尿液卻多達180cc，所以頻尿的很嚴重。經攝護腺雷射剜除手術，取出超過90克的組織，且手術無傷口、出血量少，手術當日即可下床活動，解決多年解尿問題。

台中榮總泌尿外科醫師林嘉彥說，男性大概在50歲左右就會漸漸出現與攝護腺肥大相關的小便問題，而攝護腺位於膀胱出口處，相當於決定解尿順利於否的閘門，只要這個閘門太窄，就可能造成尿不出來、尿失禁、夜尿、頻尿等問題。

膀胱就像引擎一旦遇到攝護腺阻塞，就得加大馬力來克服阻塞，但久了之後，膀胱也會失去彈性，再也沒辦法恢復，所以攝護腺肥大越早處理越好。

60歲以下或症狀較輕的患者，一般還是會建議先用藥物來控制。只是藥物的作用時間比較長，必須要3~6個月的時間來判斷是不是有效果，如果還是沒效、而且症狀越來越嚴重，就建議動手術。至於本來就尿不出來、或有插尿管經驗、超過65歲以上的患者，就建議用手術一次解決問題。

林嘉彥說，很多老人家會覺得手術風險高、或是怕傷害身體，但其實這種手術大概1~2小時就會結束，且沒有傷口，大多數患者術後兩天左右即可出院。不過任何的攝護腺手術都有造成性功能障礙的風險，像是逆行性射精、勃起困難等，所以手術前還是要跟主治醫師討論相關問題。

(中時 )