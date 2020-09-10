美國總統川普(Donald Trump)7日再提美中經濟完全脫鉤(decouling)，儘管中國外交部長王毅昨在ASEAN+3(東盟與中日韓)外長視訊會議再次強調中國無意稱霸、沒有取代美國野心軟回應，但美國的中國研究專家戴利(Robet Daly)並不認為這是有效威脅，他認為中國當然不會歡迎脫鉤，但也不會退縮，雙方經濟脫鉤代價高昂，而且若中國決意另行發展獨立於其他國家的體系，對美國而言才是真正的危險。

戴利是國際關係研究機構威爾遜中心專研中國問題的季辛吉研究中心主任，他接受CNBC訪問時說：「中美脫鉤的確危險，不過世界上有很多國家都在發展獨立的金融體系，例如債務或貿易支付方面。中國也可能會獨立發展不同體系，如果出現這種狀況，有不同金融、經濟、技術、數位系統，那才是真的脫鉤。」

他認為北京就算知道中美經濟脫鉤會讓２國和世界其他國家付出高昂代價，還是可能不受美國威脅，走自己的路，「他們不會在這(經濟脫鉤)面前做出讓步。」戴利補充，「白宮裡有很多人希望和中國脫鉤，不願提供可以幫助中國增強綜合實力的晶片，但他們也不會想讓高通(Qualcomm，無線通信與科技公司)破產，美國人也不會希望用他們的稅金來代替中國補助農民，貿易戰開始後，美國農民已經從其他納稅人那裡獲得280億美元補助。」

不過戴利也指出，儘管川普過去常有先拋出極端想法或強硬態度，再逐漸調整放軟的紀錄，但對中國強硬也不完全是競選辭令而已，「川普確實是想讓人覺得他更替美國人著想，他對中態度比競選對手更能保持強硬。但是美國人普遍想自給自足，不願被中國束縛，這種願望和對中國過於緊密連動的不信任感，都是真實的。即使拜登(Joe Biden)競選成功，可能也會和中國保持距離。」

(中時新聞網)