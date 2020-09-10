川普政府今年5月對華為封殺行動，市場預料，華為推出的5G旗艦機處理器晶片後，將直接面對斷貨危機，負責設計華為手機處理器的海思半導體，恐怕也會遭到美國限制出口電子設計自動化(EDA)工具而停擺，最慘的狀況就是華為無法繼續生產手機。也就是說，無論是晶片斷貨行動，半導體生產設備遭阻斷，都是打擊華為的致命傷。

美國商務部今年5月15日宣布，對華為的封殺行動，只要是出貨含有美國技術的半導體產品與服務給大陸電信設備華為，都要經過美國政府審核通過才能放准，給予美企120天寬限期調整。台積電董事長劉德音則在7月16日法說會證實，台積電已經2個月沒有接受華為新訂單，9月14日後也不會供貨華為，但有機會繼續供貨華為一般品。

台積電9月10日公告8月合併營收1,228.78億元，創下單月營收歷史新高，主要受惠於7奈米及5奈米產能利用率維持滿載並出貨暢旺，法人預期9月將維持動能，第三季營收有望再創新高紀錄。市場預估，在華為禁令大限前，台積電加快出貨腳步，就是要趕上9月15日起不能出貨給華為的限制。

華為近期將推出Mate 40系列5G手機，同步採用海思半導體設計的麒麟1020處理器，以台積電5奈米製程代工生產，但在台積電宣布即將斷貨後，有消息指出華為將透過第三方包括高通、聯發科來採購晶片，但遭到8月加緊的禁令影響，出貨機會遭到打擊，雙方也都透露已經向美國政府發出出貨許可申請。

這份8月的禁令不只衝擊晶片採購端，甚至連EDA工具供應商，包括Cadence、新思科技（Synopsys）、ANSYS以及Mentor Graphics這4大巨頭，採用的技術也都來自美國，海思半導體的IC設計將遭阻斷，將連處理器都難以生產，最壞的狀況，將導致華為手機退出市場。

據《日經亞洲評論》報導，擁有超過90%市占率的矽智財公司安謀（ARM），在美國也擁有主要的研發中心，這也被川普政府視為須遵守美國對華為的禁令。

有地表最強蘋果分析師之稱的天風國際證券分析師郭明錤日前發布的研究報告也指出，若華為遲遲無法取得生產處理器的晶片、設備，包括蘋果等手機品牌將逐漸吞食華為的手機市場份額，最慘狀況就是華為退出手機市場。

隨著華為手機大幅提高大陸市場份額，海思半導體今年Q2占上全球前10大半導體廠的地位，但主要還是受到拉貨等因素推升整體營收，加上麒麟處理器預料在美方壓力下逐步停產，預料好表現將無法維持。

(中時新聞網)