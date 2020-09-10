藝人白雲2017年跟日籍女星NANA(西田惠里奈)爆出感情糾紛，女方控遭他劈腿、始亂終棄，事後又開記者會哭求白雲原諒，引發軒然大波，如今3年過去，白雲雖早已恢復演藝工作，但坦言自此對異性及感情感到畏懼，擔心「晚節不保」，也看淡婚姻，只求有個相處起來開心的對象，不結婚，老來相伴就好。

據《ETtoday星光雲》報導，NANA事件事隔3年，白雲受訪時被問到感情狀態，表示身旁有不錯的對象，但因上一段戀情太慘痛，導致如今談感情謹慎很多，一覺得有點不對勁，就會立刻斷開，絕不多花時間磨合，自嘲「一朝被蛇咬十年怕草繩」。

而白雲其實有過一段婚姻，維持8年離婚，分開後孩子跟前妻住，而他就是獨自生活，「一人飽全家飽」，好處是經濟上沒太大壓力，而經歷這些，他現在也對婚姻不渴求，覺得有個能互相照應的對象、彼此開心相伴就好，不用結婚，「找個老來伴其實也不錯」，但白雲沒說破目前是否單身，僅透露有幾個人對他有好感。

當年的桃色風波過去3年了，白雲到現在終於鬆口吐露心聲，當年在好友婚禮上公開了跟NANA的關係，沒料到舊愛邱小姐會跟Nana發生糾紛，這一鬧還讓NANA崩潰採取玉石俱焚的行動，甚至公開露點床照，雙方都因此受到傷害，白雲回擊，他原本是想替Nana討公道，沒想到會引發如此複雜的連鎖反應，所以疏遠了女方，但他仍飽受輿論批評，無奈等待一段時間才得以重返螢光幕前，白雲強調未來不會再去管別人的事情，避免搞得一身腥，甚至放話「不碰女人了」。

(中時新聞網)