「動靜樂團」神隱15年後破天荒合體推出2020版的〈新相信未來〉，主唱小無、團長阿滾和貝斯手紅雨今（10日）出席記者會，談到久違螢光幕的日子，小無直言：「我差點死掉！」他3年前生病吐血，就醫後才發現罹患血癌，開始治療後「體重從70公斤掉到50公斤，頭髮整把掉光光」。

小無和阿滾2002年以雙人組形式出道，後來增加為5人樂團，曾於2005年推出〈相信未來〉紅極一時，卻又突然消聲匿跡。小無笑說，因為「我太有錢了！」他從事土地開發房地產生意，如今身家超過5億，經常為工作應酬熬夜，自東南亞出差返台後大病一場，白血球飆到9萬多，才發現罹患血癌，剛開始使用標靶藥物第一個禮拜就暴瘦10公斤，治療兩年多才漸康復。

「動靜樂團」團長阿滾（左起）、主唱小無、貝斯手紅雨，今合體推出2020版的〈新相信未來〉。（陳俊吉攝）

他和阿滾前幾年成立了「動靜音樂」栽培新人，今年遇上遊戲公司「伊凡達」總經理陳威瀚想要找〈相信未來〉這首歌，他直言：「我就是主唱！」他重編重唱這首歌曲，並找回「動靜樂團」原班人馬重新詮釋，作為經典手遊「君臨天下」遊戲主題曲，今舉行發佈會，其中兩位成員缺席，阿滾說「鼓手爸爸進安寧病房所以不能出席，沒一位成員沒義氣」。

此外，兩人被問和魏如昀爆發合約糾紛，小無表示，喜歡魏如昀的聲音，在她身上投資超過千萬，且前年就要幫她發片，阿滾也補充說，當時帶她去上海參加《中國好聲音》比賽，但「沒轉身是誰的錯？」後來是她自己想休息而沒能發片。雙方官司仍在進行中，但不影響他們做音樂的熱忱，今天記者會上，「動靜樂團」也帶新人古皓宇和方宣凝亮相，而好友鼓鼓則特別到場站台助陣。

「動靜樂團」今（10日）舉辦記者會，〈新相信未來〉搭上經典手遊「君臨天下」。（陳俊吉攝）

「動靜樂團」今帶公司新人古皓宇和方宣凝一同出席記者會。（陳俊吉攝）

(中時 )