今年初，新冠疫情爆發造成人心惶惶，許多餐飲業因等不到客人紛紛熄燈，但當時有一家餐廳的老闆，在迫不得已停業後，決定先資遣員工，在付了近百萬資遣費後，現在業者實踐承諾，復業後重新找回8成的老員工。

TVBS報導，台中一家江浙菜餐廳，當時因疫情嚴重撐不下去，決定與其放這10位員工無薪假，不如先資遣他們，因為這樣員工不只有資遣費，還有機會領失業補助，等到疫情結束後再把大家找回來。儘管在4個月前，2個老闆才因疫情但現在她們實踐承諾，復業後重新找回員工，後來10位員工中有8個人應邀回來。

報導指出，餐廳老闆表示，在今年四月，新冠疫情最嚴重的時候，一天只有兩三個客人，店租水電費食材，還有人事成本等等等，都壓著2個老闆撐不住了，最後只好決定熄燈。

餐廳老闆說，經營了15年的餐廳，和員工的感情也像極了家人，當時她就承諾，只要有機會，一定會找大家回來！而房東也說原意降房租，他說「你們要先蹲才能跳上來。」另外，這段期間看著以前的員工因為年紀大幾乎找不到其他工作，更讓他們確定要重新營業，找回員工。

此外，兩個老闆也強調，重新開業不只是再加碼投資，也是對餐飲的一大賭注，當時沒放員工無薪假，而是支付百萬遣散費，現在讓員工重拾飯碗，甚至有員工本來找到新工作了，毅然決定辭職重回舊東家，要跟老同事們再一起繼續打拼。

(中時新聞網)