被譽為「今年後座力最強國片」，電影《無聲》今日公布正式預告，延續海報的風格，以被利器劃破的嘴與扭曲的相片揭開遊戲序幕，超越一般電影敘事性的預告剪輯方式，在《無聲》正式預告中刻意將關鍵對話與字幕，用消音和擦去字幕的方式，營造出神秘詭譎的氛圍；而男主角之一的劉冠廷，一句手語台詞「放心，這裡沒有壞人」，像在安撫學生，但嘴角與眼神卻流露出令人不寒而慄的味道，跳脫以往的戲路，劉冠廷讓觀眾更加期待他在《無聲》中的演出。

由公視於蓓華及導演瞿友寧共同監製，導演柯貞年所執導的電影《無聲》，全片以「一起玩」、「你們不是在玩嗎？」、「他們只是在玩」等看似無邪卻令人毛骨悚然的主軸貫穿，而在這個「不能說的遊戲」之中，究竟「大魔王」是誰，導演柯貞年也要大家來猜猜，她說：「預告中有非常多線索，除了對白，演員的一個眼神與一個笑容都暗藏玄機，看看各位觀眾能不能透過這些線索，猜到誰才是這個詭異『遊戲』中的大魔王。」

監製瞿友寧導演說：「柯貞年導演用一個發生在學生間的詭譎『遊戲』，來詮釋每天都會發生在你我身邊的『社會現象』，當你遭受到迫害或是權利被剝奪的時候，都像是身處在無聲世界中，也希望能透過這部電影，期許大家不再無聲。」

電影《無聲》，在正式預告中刻意以被擦去的字幕營造神秘感，包括「教育是一門­­­­____的志業」、「一起____我就沒事了」、「比起____我比較相信聾人」、「有一次差一點____」、「我不要____他們」，而片商CATCHPLAY也在官方臉書上徵求網友來填空，寫出你內心適合填入這些空白的詞句。《無聲》即將於10月15日全台震撼上映。

(中時 )