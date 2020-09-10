毛小孩走失了好緊張！1隻10歲的黑貴賓某日晚間於車陣中來回穿梭，楊梅警分局楊梅派出所長林育成與警員吳曉珂、郭昶成巡邏時，怕狗狗遭遇危險，便先行帶回所內，經過一番搜索，員警總算靠著地方社團找到余姓女飼主，圓滿達成任務。

警方指出，這隻黑貴賓生性緊張，經一番跟追才在楊梅火車站後站巷弄內捕獲，順利安置於派出所。員警先於臉書楊梅人社團搜尋文章，看看是否有失主尋找愛犬，果真見到余女於上午發文尋覓年邁毛小孩，在一番比對下，才終於確定就是今日抓到的黑貴賓。

毛小孩一見到余女前來，開心地不斷搖尾巴，未待余女開口，員警就瞭解毛小孩找到主人了。余女說，早上過馬路時沒有特別留意，一轉眼狗狗就突然暴衝不幸走失，家人心急到處找尋，所幸警方傳來好消息，相當感謝警方熱心助人。

楊梅分局長黃富村表示，由於寵物走失的案例層出不窮，籲請民眾帶寵物出門務必牽好牽繩，做好安全措施，另外也要記得幫牠們植入晶片或佩戴有聯繫方式的掛牌，一旦不慎走失，被他人尋獲時才能迅速通知飼主前來確認。

(中時 )