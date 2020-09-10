股神巴菲特過去20年來，很少買進歐美以外的外國企業股票，這次突然斥資64億美元買進日本5大商社的股票，財信傳媒董事長謝金河表示，美國快速清出大陸生產基地轉向印度，當中的供應鏈重置，可借重日本商社貫穿全球商情網及通路，加上其低本益比、高殖利率優勢，這些都是股神買進的原因。

謝金河在臉書發文指出，巴菲特買進亞洲國家股票，最早是2003年4月，連續8筆大單敲進中國石油，總量達9.145億股，持股占5.21%，這個大動作激盪中國石油股價大漲，巴菲特的成本約1.59港元，後來漲到14.5港元，如今又跌到2.2港元。

「巴菲特後來在2008年9月買入9.9%的比亞迪，斥資2.32億美元，今年比亞迪一度上漲到90港元。巴菲特這兩筆交易，背後都有強烈看好中國大陸經濟的意涵。這回買日本5大商社股票，是看上了什麼元素？」

謝金河表示，最近大家看到澳洲、日本、印度與美國擴大結盟，包括生產基地重組及供應鏈重置，這個印太戰略同盟特別強調：生產基地的選擇，低成本只是一個選項，更重要的是信賴基礎！

他說，「美國正快速要清出中國生產基地，重建印度基地。這當中包括供應鏈重置，日本5大商社有貫穿全球的商情網及通路，這是巴菲特相中的重要因素。」

謝金河提到，這次疫情加速數位轉型，很多新經濟股如脫韁野馬，股價動輒10倍、20倍的大漲，這時技術面乖離太大，最近Tesla、Zoom等股價都出現大回檔。

他認為巴菲特這回重新提醒大家重視價值投資，日本5大商社都有低本益比，高殖利率的優勢。例如，伊藤忠本益比9.1倍、殖利率3.05%；三菱商事本益比9.55倍，殖利率5.21%；三井物產本益比10.24倍、殖利率4.1%；丸紅殖利率5.37%；住友商事殖利率5.07%。股價奔馳後，還能保有5%殖利率的企業已不多。「巴菲特提醒要重視本益比及殖利率，這個訊號也是最近觸動美國科技股回檔修正很重要的因素。」

謝金河強調，日本和台灣都是失落30年的經濟體，這次台灣領先翻起，日本慢慢跟上來，巴菲特買進日本5大商社股票，可能是日本轉機的起點。

(中時新聞網)