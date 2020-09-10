沃旭能源選3銀行主辦承銷 籌備在台灣發行第二批綠債 16:322020/09/10 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沃旭能源10日宣布， 正籌備於今年第四季再度在台灣發行以新台幣計價的綠色債券，並宣布法國巴黎銀行、國泰世華銀行及中國信託商業銀行為主辦承銷商。 沃旭表示，繼去年11月成功在台灣掛牌兩檔總額為新台幣120億綠色債券後，沃旭能源計劃今年在台灣發行第二批綠債，以挹資大彰化東南及西南第一階段900MW離岸風場建造工程，預定於2022年完成建造，將可提供乾淨電力給一百萬台灣家戶所需用電。 (工商 ) #沃旭能源 #綠色債券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 妻與人壽副總3度摩鐵大戰 護墊精斑成綠光警鐵證 13:242020/09/10 社會 連四月賣爆！Model 3 中國八月銷量 1.18 萬台，打下特斯拉海外市場半邊天 11:062020/09/10 汽車情報-汽車新聞 來台南過中秋 「台灣演藝」中秋連假南瀛綠都心登場 12:332020/09/10 寶島 歐美及中國需求高 永冠-KY8月出貨噸數、合併營收均創同期新高 10:172020/09/10 財經 星展連三年蟬聯全球最佳銀行 04:102020/09/10 全球財經 投資級債 資金簇擁 04:102020/09/10 投資理財 「安強聯手」不拚市長 羅智強蔣萬安合體推食安公投 12:112020/09/10 政治 丁允恭劈腿逼墮胎 綠黃女立委都惦惦 他怒點名3人出來說話 13:032020/09/10 政治 宮廟文化躍上大舞台 「2020南瀛國際民俗藝術節」中秋登場 14:512020/09/10 寶島 氣候變遷畫作 高雄科工館展出 04:102020/09/10 投資理財 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 華為手機說再見？ 逼台積電停出貨晶片、斷EDA哪招最致命 - 財經 台積電肥單快來了 大咖外資：英特爾最新動作洩底 - 財經 紐約鬧空城 房客因疫情搬離曼哈頓 待租公寓大增 - 財經 - 工商 巴菲特狂押日本5大股票 老謝揭背後最大盤算 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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