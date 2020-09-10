沃旭能源10日宣布， 正籌備於今年第四季再度在台灣發行以新台幣計價的綠色債券，並宣布法國巴黎銀行、國泰世華銀行及中國信託商業銀行為主辦承銷商。

沃旭表示，繼去年11月成功在台灣掛牌兩檔總額為新台幣120億綠色債券後，沃旭能源計劃今年在台灣發行第二批綠債，以挹資大彰化東南及西南第一階段900MW離岸風場建造工程，預定於2022年完成建造，將可提供乾淨電力給一百萬台灣家戶所需用電。

(工商 )