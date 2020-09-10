王品集團（2727）公佈8月自結營收，兩岸合併營收17.4億，較去年同期成長8.17％。台灣事業群營收11.2億元，創下王品集團史上第二高的單月營收，也是董事長陳正輝自2015年7月上任後的最佳成績，相比去年同期增長14.5％，月增22.98％。王品分析：8月營收主要受惠於政府三倍券政策，及父親節、七夕情人節檔期帶動消費者聚餐意願，旗下品牌夏慕尼中山北、和牛涮忠孝東、夏慕尼台中文心、王品台中文心，共4家門店創千萬業績，另外有4家門店突破900萬，成績亮眼。1-8月營收較去年同期成長2.39％，正式擺脫3.4月疫情虧損陰影。

王品大陸事業群營收6.2億元，為八月同期史上第三高，月增29.13%，不僅恢復疫情前水準，原幣營業額更較去年同期增長2.44%，復原速度領先同業。王品、西堤兩大主力品牌，共6間門店營業額破200萬人民幣，其中西堤更創下2005年進入大陸市場以來最佳紀錄，王品分析：8月為傳統旺季，疫情恢復情況加速，帶動內需消費暢旺，而在疫情之後，消費者更傾向選擇值得信賴的品牌用餐，王品之品牌信賴感強，因此競爭力提升。但因人民幣貶值，受匯損影響，換算台幣後微幅下滑。

隨著疫情趨緩，加上暑假旺季效應加持，王品台灣事業群在5、6、7、8月連續四個月創下營收新高，配合政府三倍券振興方案，王品提前推出「現金兌換券」行銷活動，更加碼舉辦餐飲業首創的「吃王品 領現金 抽股票」，成功刺激消費需求，日前（9/8）舉辦首次股票金抽獎，共三位幸運兒獲得頭獎-王品股票一張之等值現金（以9/8日收盤價計算）! 為感謝消費者熱情支持，王品集團宣布：將在10月初加碼舉辦一場抽股票金活動，放寬「現金兌換券」回兌10萬張才抽獎的規則，將從9月9日-9月30日回兌的名單中舉辦第二次抽獎，獎項不變但日期縮短，中獎機率高了三倍。

王品集團順應消費者喜好，積極發展新品牌、加速展店，8月份新開6間門店，看好國人愛吃日料且對「日式定食」情有獨鍾，王品推出「町食就是定食」新品牌，主打高CP值日式定食，客群瞄準25-39歲上班族，於國父紀念館一級戰區開出首店；石二鍋升級「石二FRESH」插旗士林商圈，提供更寬敞舒適的用餐環境；「聚北海道昆布鍋」開發新商模，進駐中壢SOGO，都有亮眼的營運成績。看好Q4冬季鍋物消費動能與聚餐商機，鍋物品牌預計於9、10月展店4間。

後疫情時代「宅經濟」商機發酵，王品旗下萬鮮公司也加入冷凍、常溫食品佈局，預計於9月底與全聯合作上架「丸子三兄弟」、「鍋底四姊妹」共7款商品，將旗下「石二鍋」、「聚北海道昆布鍋」的經典湯底如:豚骨昆布鍋，及廣受消費者喜愛的芋香貢丸等三種火鍋料發展成零售商品，有助於拓展王品的第二條成長曲線。

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