王心凌9月20日將推出《My! Cyndi!》極精選，她在社群上發起「開箱王心凌」活動，解答大家的疑問。去年在一場演唱會的尾聲時，突然一陣腿軟在舞台上跌倒，是她發生最糗的事；做過最瘋狂的事是2005年，她一年裡發了三張專輯、拍完兩部偶劇，整個人彷彿被掏空，她毅然決然要完成自己的心願，一個人跑去美國遊學；當時她自己訂了語文學校，飛到紐約去，還在超寒冷的冬天跟同學一起去中央公園野餐，但無奈實在太冷、鼻涕直流，不到一下子就離開了；而在美國人生地不熟，被認出來她反而很開心，感覺像是有很多朋友，就連看到賣珍珠奶茶的餐廳，都有他鄉遇故知的感覺。而被問到對於過氣的看法，她自信表示「我到現在都還在巔峰啊」，是出道17年邁向18年的女歌手，歌迷說就算她到80歲跳舞都還是會捧場，她反問「你們忍心嗎？」

有別於銀幕上溫柔女神形象，王心凌遇到不開心的事會找朋友理性喝酒，生氣的時候也會罵髒話；小時候她覺得28歲應該要結婚生子，但緣份很難說，也很難規劃；而最大的遺憾是以前會幻想愛犬布魯托和自己的小孩窩在一起的可愛畫面，但這輩子達不到了，覺得有點感傷，她也坦言還沒走出布魯托離開後的情緒。

王心凌有問必答，聊到每次表演都怎麼選歌？她表示主要是看場合需要，而經典歌曲〈當你〉、〈睫毛彎彎〉、〈Honey〉、〈彩虹的微笑〉、〈那年夏天寧靜的海〉、〈我會好好的〉等，將收錄在《My! Cyndi!》極精選，王心凌也將於9月27日下午2點台北西門町聯合醫院前廣場舉辦《My! Cyndi!》極精選簽名會。

「甜蜜天后」王心凌9月20日將推出《My! Cyndi!》極精選。（環球音樂提供）

「甜蜜天后」王心凌9月20日將推出《My! Cyndi!》極精選。（環球音樂提供）

(中時 )