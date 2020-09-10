藝人湘瑩8年前爆發「醉毆運將」事件，演藝事業幾乎歸零，她日前上《聚焦2.0》分享，曾想過就此退出演藝圈，但還是無法放棄拍戲的夢想，這份掙扎讓她很煎熬，也對自己失去信心。直到2016年，參加節目，靠著運動訓練重拾自信，完賽鐵人三項，今年年初更擔任八點檔戲劇女主角，演藝事業也漸漸起色。

湘瑩說事發後3年，沒工作機會也沒收入，生活拮据，因此生出一套省錢術：「回家幫媽媽工作，吃媽媽的，餐費就省了不少。」但自己住免不了個人開銷，湘瑩大量團購便宜食物，放冰箱囤貨，延長保鮮期，也盡量不出門，省額外花費。

2016年湘瑩參加節目，挑戰鐵人三項賽事，從零開始訓練3個月，過程痛苦不堪，一度想放棄：「後來覺得不行，如果這樣就輕易放棄，那人生該怎麼辦。」完賽當下，湘瑩立刻衝向媽媽，擁抱大哭，感動自己做到了！曾認為鐵人三項是瘋子才會做的事，現在湘瑩反而成了運動咖，每天邊看電視邊深蹲，外加滾輪強化核心，持續運動維持體態，生活步上正軌。

(中時 )