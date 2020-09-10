羅麗芬-KY(6666)8月營收6,897萬元，月成長6.3％，再創今年單月新高；前8月營收4.13億元，年減54.4％。隨著旗下葛林若、聖迪妮爾、黛昂絲三大品牌銷售回穩，羅麗芬營收已連三個月走升，營運谷底已過，隨著大陸疫情不再擴大，消費逐步回流，法人樂觀預估，下半年公司營收將可持續逐月提升。

上半年受疫情影響，實體店面消費驟減，羅麗芬強化旗下品牌產品的線上營銷，並積極拓展線上新零售品牌《伊姿佰EasyBio》市場，成效陸續反應於營收及獲利表現上。在疫情趨緩以及防疫嚴謹的條件下，下半年公司恢復實體活動，透過積極宣傳，增加與下游美容院業主及消費者互動，期能收到線上＋線下雙軌行銷的加乘效果。

繼7月初舉辦今年第一場招商大會，獲得美容院業主熱烈迴響之後，公司參加了9月4~6日的中國大陸(廣州)國際美博會，美博會為專業的展會，除匯集專業美容、醫美、養生、大健康等主題展，吸引數十萬專業人士參與；在後疫情時代，羅麗芬調整市場策略，積極參展提高曝光度，同時在線上新零售品牌《伊姿佰EasyBio》的宣傳招商也收到很好的成效。此外，今年第二場招商大會已預訂於10月舉辦，預期參與人數將會再提高，有機會帶動第四季營運向上成長。

(時報資訊)