華爾街股市昨夜從連三跌中反彈，以及日本機械訂單數據優異，推升日經全日高走。

周四日經225指數收漲202.9點或+0.88%，為23235.47點，其中有197檔個股上漲，25檔下跌。東證一部指數漲19.46點或+1.2%，為1624.9點，收在9月3日以來的高點。兩指數皆走出昨日一周半以來的低點。航運股、玻璃和陶瓷股、其他金融股為主板表現最好的分類指數。

日本內閣辦公室公布七月核心機械訂單按月上漲6.3%，表現遠優於六月的下跌。

美股投資人紛從股價下修的科技股尋找投資機會，亦帶動日股科技股的信心。軟銀午後保持強勁，大漲2.1%，告別連五日收跌。

國內經濟數據刺激投資人信心，日本電產(Nidec)、安川電機(Yaskawa Electric)、 發那科(Fanuc)分別收漲3.6%、1.5%和2.5%。

任天堂漲1.99%。彭博報導該公司Switch遊戲機出貨目標上調兩成。

東證Mothers創業板指數連兩天虧損，收跌0.81%。

(時報資訊)