《國際經濟》法國7月工業生產 復甦步伐大幅放緩 16:312020/09/10 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國7月工業生產較6月成長，但復甦步伐較6月大幅放緩。 法國國家統計局Insee周四公布，法國7月整體工業生產（包括製造業、能源與營建業生產）月增3.8%，不如經濟學家預估的月增5.0%。6月工業生產指數從初值12.7%調升至13.0%。 此外，7月製造業產出月增4.5%，能源業產出仍然持平，營建業產出月增5.0%。 另與2月、歐洲爆發新冠肺炎疫情前一個月相比，法國的整體工業生產仍萎縮7.1%。 (時報資訊) #法國 #工業生產 #月增 #產出 #放緩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》AI當道 關注相關產業 11:252020/09/10 財經 特斯拉 連四月賣逾萬輛 04:102020/09/10 全球財經 《類股》鋼市增溫 燁輝、盛餘8月營收月增2位數 13:072020/09/10 財經 客戶增單 力山業績拉長紅 04:102020/09/10 證券．權證 瀚宇博8月站上42億 刷新24個月紀錄 04:102020/09/10 證券．權證 《電子零件》LED自行車燈出貨旺 邑昇8月營收登11個月高 13:072020/09/10 財經 《電機股》鈞興8月營收1.98億元 連2月創高 15:232020/09/10 財經 《商情》經濟復甦悲觀 拖累國際鐵礦石價格連2跌 10:512020/09/10 財經 台灣國際醫療展10月虛實整合登場 聚焦防疫專區、智慧醫療台灣 13:122020/09/10 財經 北市公布最新民調 7成4民眾認為街頭要放垃圾桶 12:402020/09/10 寶島 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 華為手機說再見？ 逼台積電停出貨晶片、斷EDA哪招最致命 - 財經 台積電肥單快來了 大咖外資：英特爾最新動作洩底 - 財經 巴菲特狂押日本5大股票 老謝揭背後最大盤算 - 財經 餐飲菩薩實現諾言 疫情熄燈百萬資遣 復業找回8成員工 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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