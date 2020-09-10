法國7月工業生產較6月成長，但復甦步伐較6月大幅放緩。

法國國家統計局Insee周四公布，法國7月整體工業生產（包括製造業、能源與營建業生產）月增3.8%，不如經濟學家預估的月增5.0%。6月工業生產指數從初值12.7%調升至13.0%。

此外，7月製造業產出月增4.5%，能源業產出仍然持平，營建業產出月增5.0%。

另與2月、歐洲爆發新冠肺炎疫情前一個月相比，法國的整體工業生產仍萎縮7.1%。

(時報資訊)