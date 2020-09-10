日本首相安倍晉三以宿疾惡化，避免身體健康影響國家運轉為由宣布辭職，其實這是安倍在2007年9月辭去首相後，第二次辭去首相。媒體對於離職的解讀眾說紛紜，安倍離開以後對於日本的影響也成為各大評論的焦點，有評論認為日本的三大爛攤子造成安倍掛冠求去，包含1.美國近日欲在日本部署中程導彈以制衡中俄的國防情勢問題；2.經濟長期萎縮，本期待奧運能注入活水，卻碰上新冠疫情，使場館維護費、宣傳費等支出如潑出去的水難收回；3.最後一個爛攤子則是安倍任內積極修憲，在歷史和領土問題上與中韓鬧得不可開交，導致民粹崛起、社會分裂。

這三大爛攤子的確是內憂外患，造成安倍不小的壓力，但若以CEO角度來詮釋，似乎也不那麼嚴重。中程導彈的問題，有如支付保護費，只是營運成本之一，真會影響一個CEO的去留？長期經濟萎縮、整體大環境不好的氛圍下，有多少大公司CEO真會因前景不明而辭去職位？修憲的問題如同章程的修改，一個百年企業順應時勢修正章程，不免得罪老臣，但組織間的派系問題何曾大到動搖CEO之位。何況，經濟學人雜誌還在9月4日的封面故事，於毀譽參半的評論中，大力推崇安倍的政績，並肯定其對後繼者的影響，那何必又絕裾掛冠？是見好就收嗎？

若從近10年日本中央銀行(Bank of Japan)的資產負債表結構觀察，或許可了解安倍為何掛冠求去。2008年1月，金融海嘯初起，日本央行總資產約113兆日圓，其中買入國家公債(Japanese Government Securities)約70.4兆日圓，竟佔總資產62.25%，但這還不算嚴重。金融海嘯發生後，各國政府為挽救經濟紛紛實行貨幣寬鬆政策，日本央行亦不惶多讓，增購日本公債，將每年買斷日本公債額度增至21.6兆日圓，此時央行總資產已達122.4兆日圓，短短兩年增幅近9%。2012年12月安倍上任，採取無限制貨幣寬鬆政策，直至今年疫情影響，各國無不擴大央行資產負債表，刺激經濟，據日本央行今年8月底的資料，日本央行總資產達682.9兆日圓，是金融海嘯前的6倍，其中持有國家公債數占資產比例幾近80%。除了購入公債外，日本相較於其他各國的貨幣政策還多了項「購入指數股票型基金(ETF)」，今年8月ETF數總計達33.9兆日圓，占總資產4.96%，若2011年才開始有ETF購入的紀錄，可說短短幾年內就成長了5倍，與2018年9月安倍第三次連任時比較，超過50%的漲幅，這些數據，相信即使經驗老練如安倍，也會坐立不安。

除了央行資產負債表細項拆解外，從債務占GDP的比例也可以看到，日本自1990年代起即逐年升高，在2000年時突破100%，2009年金融海嘯時已達158.87%，較2008年增長近19%，近年來，則一直維持在200%左右的水平，幾乎是美國的兩倍。日本貨幣供給量的走勢近二、三十年來亦逐年成長，根據最新統計數字，日本央行2020年7月份代表性指標M3(現金＋存款＋準貨幣＋CD)較2019年同月大增6.5%至1452.7兆日圓，金額及漲幅雙雙創2004年4月開始進行統計以來新高紀錄。

比起夾在美中之間要不要部署導彈？東京奧運是否續辦？恐怕不是讓CEO最緊張的事。央行資產負債表膨脹6倍，ETF從無到有成長5倍，債務占GDP比例增加幾乎2倍，又不像美國有印鈔票的特權，這種精神壓力或許才是讓安倍大腸炎反覆發作，最終放棄首相之位的慢性因素。

(時報資訊)