韓式連鎖餐飲集團豆府（2752）受惠暑期消費旺季暢旺、節慶聚餐需求挹注及展店效應持續顯現，2020年8月合併營收持續「雙升」至1.87億元，連2月改寫歷史新高。雖然9月步入餐飲淡季，法人仍看好豆府營收可望持穩高檔，帶動第三季營收再攀峰。

豆府公布8月自結合併營收達1.87億元，較7月1.82億元成長3.04％、較去年同期1.3億元成長達43.48％，連2月改寫歷史新高。累計前8月合併營收11.43億元，較去年同期9.11億元成長達25.43％，續創同期新高。

豆府表示，8月暑期消費旺季熱度持續，且今年因疫情無法出國消費，使國內消費市場旺季更旺。六府因應父親節家族聚餐需求，旗下6大品牌共同推出行銷活動，帶動門市消費人潮增加，另配合振興三倍券推出三倍加碼促銷，亦挹注各門市營收成長動能。

此外，豆府主打韓式直火燒肉的新品牌「姜滿堂」，開幕以來消費者反應熱烈，連2月來客數突破1萬人大關，營運績效表現優於預期。未來將持續觀察來客數變化及消費者評價，積極評估展店規畫，看好未來可在百億燒肉市場搶得一席之地。

展望後市，隨著暑期結束，9月市場消費力道預期將減弱，豆府針對中秋送禮需求推出2款應景商品，積極搶攻送禮市場。館外銷售通路方面則持續與便利超商合作，續先前推出的韓式泡菜後，店內人氣商品「人蔘雞」亦自7日起開賣，期待能再創銷售佳績。

因應中秋聚會烤肉用餐潮，豆府主力品牌「涓豆腐」將再9月中推出全新菜單，優化既有料理、並新增11道全新料理。銅盤烤肉吃到飽品牌「銅盤」及「姜滿堂」則特別推出「免費銅盤烤肉與免費和牛吃一年」抽獎活動，預期可望引爆話題，進而帶動業績提升。

展望下半年，豆府看好國內消費回溫持續積極展店，預計年底前再新展9家店，包括1家涓豆腐、2家北村豆腐家、5家飛機河粉，簽約代理的泰式炒河粉品牌Baan Phadthai進度雖受疫情影響遞延，仍力拚在年底前開出在台首店。

(時報資訊)