當前各界預期蘋果（Apple）應該會在台灣時間9月16日的發表會中，揭曉新一代Apple Watch以及iPad Air新品。然而即便這些新品有很高機率比Phone 12系列更早發表，各界仍舊關注iPhone 12系列正式亮相與開賣的日子。根據知名爆料達人 Evan Blass 分享的資料，iPhone 12系列向消費者推出的時間點已經呼之欲出。

根據Evan Blass（@evleaks）稍早前分享了疑似來自電信商的行銷電子郵件，信中指出「iPhone 12 5G」的預購日期將在10月20日截止。對此，《PhoneArena》網站根據過往蘋果發表會的規律進行綜合分析，推測蘋果iPhone 12系列有可能在10月13日（週二）發表，發表會後當週週五也就是16日開放預購，發表會後的下一週週五，也就是23日正式上市。

《PhoneArena》網站依據爆料內容推測的發表會日期，嚴格來說跟稍早之前《CNET》推算的可能發表日期相當接近（該網站預測蘋果10月發表會可能選在13日或14日）。因為蘋果舉辦發表會後，開放產品預購與上市的時間點，都有其規律。在可能的上市日期疑似提前在行銷信件中曝光，往前反推就能找出最有可能舉辦發表會的時間點。

除了透iPhone 12系列可能正式上市的日子，信中也很巧妙地只提到了iPhone 12 5G，而沒有任何地方提到iPhone 12 Pro。《PhoneArena》解讀這可能暗示iPhone 12 Pro系列的上市時間比入門款式（應是指iPhone 12、iPhone 12 Max機種）更晚，而這一點也跟先前不少媒體還有爆料達人的說法類似，也就是iPhone 12 Pro系列的上市時間更晚，或許得等到11月份。

業界相信蘋果將會在今年推出共4款iPhone 12系列新機，其中包含一款5.4吋螢幕、兩款6.1吋螢幕、一款6.7吋螢幕的機種，入門兩款是iPhone 12系列，高階兩款則是iPhone 12 Pro系列，預計兩系列較為明顯的差距在於主相機模組，以及是否支援光學雷達感測器。為了進一步降低因為升級5G增加的成本，已有多方消息傳出蘋果不會隨盒附贈有線手機以及充電器。然而這不僅是壓縮成本的方式，也對於運送成本、還有減少電子垃圾也將帶來幫助。果粉們，你已經做好今年得等更久才能看見iPhone 12系列的準備了嗎？相信iPhone 12系列的相關消息，在9月16日的發表會後，將會更為越來越明朗，一解你的相思。

(科技)