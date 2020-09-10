美股帶頭衝，主要亞股漲跌互見，台股開高反攻，且國際美元轉弱，激勵新台幣升勢難擋，開盤後即衝破29.3元，一路延續在高位至尾盤，最後央行仍堅守29.5元防線，終場收在29.519元兌1美元，升值1.1分，台北外匯經紀公司成交量9.4億美元。

外匯交易員指出，美股最近震盪較大，台股也位在高檔區一下漲一下跌，但新台幣近一個半月來，實質匯率均延續升升不息的方向，盤中高價回到7月底的29.2元價位。另一方面，央行則態度堅決，每天收盤就是回到29.5元價位，但由於新台幣升勢難擋，反應在尾盤作價阻升力道愈來愈重。

外匯交易員認為，這波新台幣升勢，主要來自出口商恐慌性拋匯，因市場普遍看衰美元後勢，趁著近來略有反彈，紛紛進場先跑先贏，對29.3元的目標價不再堅持，也進一步推高新台幣，反觀外資有買有賣，動向相對不明顯，預料短線新台幣仍將維持偏升格局居多。

(工商 )