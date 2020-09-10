人死不能復生，但宣告死亡後又復活的例子時有耳聞，一名男子與妻子吵架，一氣之下喝下農藥，經搶救仍宣告不治，不料隔天遺體入棺後，竟突然坐起復活，嚇壞現場所有親友。

鬼月發生怪事更令人毛骨悚然，陸媒報導，大陸河南一名39歲男子與妻子發生口角後，難忍氣憤喝下農藥中毒，傷勢嚴重，經搶救無效，醫生宣告死亡，隔天遺體由家屬領回，沒想到死者竟從棺材裡蹦出復活。

綜合陸媒報導，葬禮當天，棺材裡的遺體突然坐起，親友見狀嚇傻，緊急將他送醫後竟康復痊癒，家屬怒批醫院草菅人命、耽誤搶救，竟連活人、死人都搞不清楚。院方表示，男子到院後家屬不願配合告知患者到底喝下多少農藥，醫生有幫他洗胃、解毒，也表示要立即轉院，但遭到家屬拒絕，導致患者病情加重，之後家屬主動向院方要求放棄治療，並簽署自動離院協議書。

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(中時新聞網)