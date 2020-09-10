在過去24小時內，印度新冠肺炎確診病例再增9萬5735起，這是印度自疫情爆發以來單日新增病例數最多的一天，印度也再一次打破單一國家單日新增確診病例數的世界紀錄。

新加坡聯合早報10日引據印度衛生部消息，截至當地時間9月10日早上，印度新冠累計確診病例已升至446萬5864起。其中死亡7萬5062起，治癒出院347萬1783起。

8月29日，印度的單日新增病例數首次超過美國和巴西的最高紀錄。在之後的時間裡，印度的單日新增病例數持續攀升，在三周內三次破世界單日新增紀錄。另外，印度6日單日新增死亡病例也創下該國新紀錄，共新增1172起。

在各行政區中，目前共計有12個邦和地區確診病例突破10萬例。其中疫情最嚴重的馬哈拉施特拉邦確診病例已突破96萬例，排名第二的安得拉邦和第三的泰米爾納德邦分別突破了52萬和48萬例。

(中時 )