國民黨青年團日前公告第15屆總團長甄選活動開跑，下週一（14日）報名截止，目前傳出可能有3人參與甄選，但尚無人報名。

國民黨青年團是馬英九擔任黨主席時創辦，第一屆總團長林益世還兼任副主席，後來青年團位階降編，總團長成為指定中常委。

不過歷任總團長除了林益世觸犯貪汙治罪條例遭判，多位總團長逐漸在政壇嶄露頭角，例如台北市議員徐巧芯、台中市議員黃健豪、前黨主席朱立倫核心幕僚凌濤、國民黨青年部主任蕭敬嚴及曾任李眉蓁競總發言人的政策會政研部專員呂謦煒等人，都出身青年團總團長。現任總團長田方倫擅長街講、在黨內勇於論述，多次上談話性節目，也成為黨內重點栽培的青年之一。

依規定，青年團總團長任期一年，本月底前要甄選出新總團長。青年團日前公告報名甄選者須通過3階段審核，第1階段甄選以個人簡歷、影片等資料初審為主，報名至本月14日止，審核通過者方得進入第2階段複選，預定本月16日公告初審通過名單，並公布第2階段複選辦法。

青年團指出，欲參與甄選者，須18歲至30歲（含）以下的中華民國國民（附身分證影本）、國民黨黨員資格（或報名時申請入黨）並具備學生身分以及學籍資格（附蓋駐冊章的學生證正反面影本）。有意報名者請關注青年團臉書公告內容。

(中時 )