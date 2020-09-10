Netflix將於10月推出由「美國隊長」新歡莉莉詹姆斯 (Lily James)與好萊塢男神艾米漢默 (Armie Hammer)主演的全新驚悚電影《蝴蝶夢》(Rebecca)，狠狠揭穿每段婚姻都藏有秘密的恐怖真相！該片日前發布正式預告，年輕貌美的莉莉詹姆斯扮起清純小秘書，意外與豪門貴族艾米漢默墜入愛河，一夕間升格豪門人妻。就在莉莉詹姆斯新婚入住豪宅後，發現宅內藏著不能見光的秘密，長年管家極不友善，丈夫已逝的前妻也陰魂籠罩不散，顯然嫁錯人。艾米漢默與莉莉詹姆斯這對郎才女貌的夫妻組合，雖在片中深情擁吻、激情性愛，卻也上演謊言、背叛交織的恐怖婚姻，艾米漢默更在預告片段中怒斥嘶吼「誰的婚姻沒有秘密？」，為這場噩夢般的婚姻揭開序幕。《蝴蝶夢》劇情揭穿人心黑暗面，讓人看得寒毛直豎，故事層層翻轉更完全出乎觀眾意料，可說是近期最受矚目的驚悚電影。

這部由莉莉詹姆斯、艾米漢默首度合作的Netflix原創電影《蝴蝶夢》，改編自曾獲封英國爵士的傳奇女作家達夫妮杜穆里埃 (Daphne du Maurier)同名小說，故事描述一位甫經歷喪妻之痛的豪門才子麥克辛德溫特 (艾米漢默 飾)，來到陽光普照的蒙地卡羅渡假，與年輕貌美的秘書 (莉莉詹姆斯 飾)陷入一段令人傾心的浪漫愛情。在海邊互許終生的兩人，回到華美氣派的曼陀麗莊園後，新任妻子卻發現丈夫前妻芮貝卡的陰魂不散，不僅丈夫終日活在她留下的陰影，自己更得提防處心積慮陷害她的惡毒管家丹佛斯太太。《蝴蝶夢》藉新任妻子天真單純的視角，步步走進一場深不可測的豪門婚姻生活，戳破外人看似幸福美滿的假象，峰迴路轉的劇情讓粉絲看得大呼過癮，直說「這劇情比《控制》還恐怖！」。

以《仙履奇緣》、《玩命再劫》竄紅的女星莉莉詹姆斯，日前才被媒體爆料成為「美國隊長」克里斯伊凡新歡，這次就在新片《蝴蝶夢》提前體驗豪門貴婦的生活，與《紳士密令》、《以你的名字呼喚我》性感男神艾米漢默當起令人稱羨的豪門佳偶，在浪漫的南法海邊狂放閃光，各種親密互動讓粉絲直呼受不了！從小就是原著書迷的莉莉詹姆斯卯足全力投入演出，表示「這些角色讓人心醉，這棟宅邸也讓人神迷。隨著故事進展，我的角色越來越無法分辨真假之間的界線！」，首次合作的艾米漢默也不禁讚賞她的認真態度，更直言「我合作過的演員中，莉莉可說是數一數二的專業！她將劇本和小說都翻得熟爛，上頭寫滿筆記，看到跟你演對手戲的演員付出如此多的心力，真的非常鼓舞人心！」讓人相當期待這對俊男美女擦出愛情火花。

《蝴蝶夢》除有男女主角激情演出以外，背後的製作團隊來頭可不小，由奧斯卡獲獎片《最黑暗的時刻》、《贖罪》製作團隊打造，並找來英國影壇最具前瞻性的鬼才導演班惠特利 (Ben Wheatley)執導，他曾拍出「洛基」湯姆希德斯頓生涯尺度最大電影代表作《摩天樓》，這次在新片《蝴蝶夢》則將充滿背叛、謊言的婚姻拍得虛實難分，為這對郎才女貌的夫妻組合塑造出令人又愛又恨的形象，讓莉莉詹姆斯狂讚「我覺得班惠特利掌握了這一點，讓事物開始給人如夢似幻的感覺！」。而片中莉莉詹姆斯嫁入豪門後，換上多件散發古典優雅的禮服襯托起高貴身份，每次登場都成眾人焦點，幕後功臣則是一首打造出《波希米亞狂想曲》、《火箭人》的服裝設計朱利安戴伊 (Julian Day)，《蝴蝶夢》背後的金獎製作陣容也讓這部片備受影迷期待。Netflix原創自製電影《蝴蝶夢》將於10月21日全球同步上線。

(中時 )