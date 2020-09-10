牙醫出身的西原愛夏以高顏值、一雙逆天長腿和傲人F罩杯，因此擁「最美牙醫」封號，近期積極往演藝圈發展的她，平時樂於分享生活日常，而在西原愛夏曬出的近照中，她的吊帶褲肩帶沒扣好、直接滑落，也讓西原愛夏的F級傲人上圍全都露。

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西原愛夏昨（9日）在IG分享多張辣照，身穿咖啡色吊帶褲的她，左邊的肩膀肩帶沒拉好、直接掉下來，西原愛夏裡面的白色比基尼全都露，她傲人的F罩杯美胸若隱若現，西原愛夏也大方對著鏡頭露甜笑，性感指數爆表。

其實，西原愛夏總是不吝嗇展現好身材，她日前也大方在IG曬寬衣解扣清涼照為自己的寫真集宣傳，只見西原愛夏身穿透視襯衫，下秒大方解開鈕扣，白嫩F級豪乳若隱若現，性感指數爆表，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

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24歲西原愛夏因亮麗外型，讓她在街上被星探挖掘，西原愛夏出道後開始演戲、推出寫真集，累積高人氣，而西原愛夏也在7月底推出第三張寫真集DVD，同時，她也在電影《灰色地帶（暫譯）》中演出，演藝成績亮眼。

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(中時新聞網)

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