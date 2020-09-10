為使109年人口及住宅普查順利推動，南投縣府今日（10日）上午召開「109年人口及住宅普查」研討會，由副縣長陳正昇主持，陳副縣長呼籲各界配合普查，普查人員要落實自主健康管理、注意安全，做好工作再續佳績。

陳正昇表示，依法規定每10年舉辦1次的基本國勢調查，自民國45年首次創辦，本次為第7次辦理，歷次普查結果不僅忠實呈現國家人口發展脈動，也是國家制定重大政策與學術研究的重要依據。此次普查期間為11月8日起至11月30日止，普查資料力求精確。

陳正昇強調，目前仍在防疫期間，普查人員需落實自主管理、戴口罩等防疫要求，確保自己和受訪民眾的健康安全。而普查是一項高度依賴團隊合作的工作，希望有經驗的人能協助訓練初次擔任普查者，將經驗傳承，讓普查工作更順利。

為了鼓勵民眾踴躍參與南投普查，11月1日起也將開放鄉親利用電腦、手機及平板等方式上網填報，既方便快速又安全。網路填報者也可參加百萬好禮抽獎活動，最高獎項可獲得10萬元商品禮券，縣政府呼籲各界配合支持普查，提供確切資料，各級普查同仁也應嚴守資料保密原則，以達成普查目標。

(中時 )