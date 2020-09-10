旺宏(2337)上半年營收創下歷史同期新高，董事長吳敏求今日表示，今年下半年變數多，包括肺炎疫情持續，美中貿易戰以及貿易戰可能波及客戶，公司下半年營收不一定會超越上半年，今年全年仍可持穩。

旺宏董事長吳敏求指出，在華為禁令9月15日生效前，有拉貨效應，但日後需向美國申請許可，旺宏也會向美國提出申請許可，同時，公司也會尋找遞補華為產能的其他客戶，但因認證需要一定之時間，因此華為禁令是會有短期影響。

華為是旺宏的第三大客戶；目前全球多數5G基地台業者都是旺宏的客戶。另外，肺炎疫情持續以及美中貿易戰持續，也是下半年的變數。美國政府擴大圍堵中國華為（Huawei），只要採用美國技術及軟體的晶片，都需要經過美國政府許可，才能出貨給華為，禁令即將於15日生效。

旺宏董事長吳敏求指出，美中貿易戰對台廠仍可以短多視之，轉單等之短多效應可能達數年。

旺宏董事長吳敏求強調，公司不追求數量，追求價值，由於車用、工業以及醫療相關運用因為跟品質關係大，看好此三項應用產業之成長性，並預期明年車用市場成長力道大。

吳敏求說，旺宏第三季業績不會讓人失望，將於10月公布營運成果。下半年變數較多，今年仍可持穩。

(時報資訊)