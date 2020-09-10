可成(2474)公布八月份營收77.23億，較七月份的78.52億、月減1.6%，較去年同期的87.38億、年減11.6%。今年前八個月的合併營收557.30億，相較去年同期492.96億，年增13.1%，主要產品皆成長。可成表示，雖然手機受新舊產品交替期間延長之影響，惟筆電及平板需求維持成長，預期第三季營收仍可呈現季增。

可成在上個月中宣布處分間接投資的中國公司，包括可勝科技（泰州）、可利科技（泰州）的百分百股權案予藍思科技集團，交易價金全數以現金支付，暫定交易金額為14.27億美元（約新台幣420億元），預計年底前完成所有程序。

可勝與可利佔了2019年營收約40%，主要從事各式合金的生產、銷售與開發，為業界領先的智慧型手機金屬機殼領導廠商，提供客戶整合關鍵技術與製程的全方位解決方案。展望未來，可成將聚焦現有產品線，如筆記型電腦及平板電腦，持續投入研發資源，優化生產技術與產品成本結構，與世界級客戶合作，提升競爭力並保持業界領先優勢。

可成也表示，將在海內外尋找符合公司利益的投資併購機會，進行多元化布局，加速投入如5G、車用零組件及醫療等新領域的發展。

(時報資訊)