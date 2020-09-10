在歐洲AM復工後回補庫存，且台灣、大陸地區OEM市場穩定拉貨，橙的(4554)8月合併營收為0.34億元，月增10.54％，年增9.46％，來到今年高點，累計前8月合併營收為2.19億元，年減幅收斂至-1.03％。

橙的目前除了已切入大陸宇通客車與前三大商用車廠北汽福田的原廠OEM訂單及AM維修的供應鏈，也自2019年第2季開始供貨台灣中華電動機車OEM TPMS產品，近期澳門輕軌系統?仔線的試車上也採用公司產品。雖然客車、商用車、電動車及輕軌列車等新車銷量數無法與乘用車相比，但由於平均每車輪胎數量達6～7顆，且設計技術難度相對較高，也提升產品單價。

第3季開始逐步擺脫疫情影響，接下來即將步入歐洲雪胎出貨旺季，客戶拉貨力道有望續增，此外，受惠於全球政府立法新車強制安裝TPMS系統，帶動每車導入TPMS系統的滲透率提升，有利於重回成長軌道。

(時報資訊)