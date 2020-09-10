記憶儲存品牌廣穎(4973)8月營收3.84億元，較7月增長約5.6％，年增率達26.4%，並創三年以來同期營收新高。公司表示，雖全球零售端仍受疫情影響，公司在長期耕耘的「電商」及「工控」助力下，維持營運動能。

全球疫情延燒，宅經濟商機崛起，無論是在家上班、遠距教學、遊戲電競、電商購物需求均居高不下，由此帶動個人電腦與電競設備的更換與升級，使廣穎電通公司的SSD及DRAM產品需求增加，相較去年同期均有雙位數成長，且在電商領域也持續正向發展。

2020年至今，全球市場受疫情干擾，廣穎維持積極耕耘「工控」、「B2B通路」、及「電子商務平台」三大領域之策略，1~8月營收27.19億元，相較去年同期增加10.33%。

此外，廣穎以深耕存儲產業多年的經驗，迎向工業4.0的浪潮。廣穎提供強固型的SSD與DRAM產品，可因應工業4.0生產模式的演進與穩定性要求。

(時報資訊)