新濠機構在8月公開的板橋江翠重劃區推出水岸首排景觀宅「新濠一川」，目前銷售率已達4成，面對河岸景觀的幾乎已經銷售完畢，今日與日本營造大廠「熊谷組」台灣分公司華熊營造作簽約，雙方期待以日系精工，打造新板特區的首席指標。

在8月時新濠機構曾言明，「新濠一川」採取以往不二價的方式銷售，每3個月調漲1萬元，董事長蔡家福表示，公司不二價策略受到客戶的認同，以目前看起來成交速度和市場客戶反應，此案在3個月內完銷應該沒有問題，應該不會有調價的機會。

華熊營造董事長稻豐彥說，新濠一川案將是華熊立足板橋水岸的第一號作品，凌空百米26層SRC鋼骨結構，360度戶戶都是正向的獨特立面，住戶層樓提升到3米6樓高，加上大跨度無小樑設計，日後在視野的開闊性以及起居的舒適度，未來將會和與台北市豪宅平起平坐。

「新濠一川」位於板橋江翠重劃區GF區，懷德街201巷，位於板橋文化路、雙十路商圈市中心、5.7公里水岸綠帶第一排，基地約850坪，三面臨路，採SRC鋼骨六級制震，純住宅規劃，預計總戶數137戶，規劃22-57坪的2-4房，每層樓高約3米6。

(時報資訊)