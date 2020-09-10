達能(3686)今公告8月營業收入為新台幣1126萬元，營業收入較前月營收增加62.21%，年增14%。達能表示，8月營收受惠於多晶矽價格急漲，主要因中國新疆多晶矽廠於七月接連發生工安事故，中國政府要求新疆多晶矽企業自行檢修老舊產線，因此造成多晶矽廠開工率偏低，且新疆新冠疫情造成物流方面交通管制，貨運時效性受到影響，加上四川地區於八月份因洪災造成當地矽料廠預防性暫停生產，更進一步推升矽原料供應緊俏的狀況。截至目前新疆地區矽料企業逐步陸續恢復生產，矽料供應已逐漸順暢，預計9月份矽原料缺料情況應可緩解，多晶矽價格於第四季可望回復穩定。

原先業界普遍預期下半年太陽能產業有機會維持逐步成長，不過七月下旬多晶矽市場供應吃緊的問題造成整體矽原料市場價格上揚；加上新冠肺炎疫情在秋冬季節可能再度爆發的不確定性，因此目前研判第四季全球太陽能產業需求狀況仍需觀察近期的量價變化才能較為篤定。不過台灣在政府非核家園的政策下，全力推動太陽能與風力發電，因此內需市場仍然呈現穩定成長。

達能科技目前仍持續以減少營運現金流失為短期營運主要目標；因此積極處理建物和少數設備資產，以活化成現金資產，作為發展新事業的資金來源，仍是積極要務。此外，積極尋求與綠色能源業者合作，一同拓展開發具轉型潛力之事業，同時發掘有潛力的技術團隊，投資取得關鍵地位，以達到開創新局，扭轉困境之機會，仍將是目前經營團隊重要課題。

(時報資訊)