連鎖餐飲集團王品（2727）受惠暑期消費旺季帶動兩岸營運同步回升，2020年8月合併營收「雙升」衝上17.41億元，改寫歷史次高。展望後市，集團積極發展新品牌並加速展店，同時布局宅經濟商機，預計月底與全聯合作上架7款商品，拓展第二條營運成長曲線。

王品公布8月自結合併營收達17.41億元，較7月13.92億元成長達25.1％、較去年同期16.1％成長8.17％，創下僅次於2014年8月的歷史次高。其中，台灣事業群11.2億元，月增達22.98％、年增達14.5％，中國大陸事業群6.2億元，月增達29.13％、年減1.66％。

累計王品前8月合併營收95.7億元，較去年同期111.96億元減少14.53％，雖續處近8年同期低點，但衰退幅度較前7月18.34％收斂。其中，台灣事業群68.3億元、年增2.39％，中國大陸事業群27.4億元、仍年減39.43％。

王品分析，受惠振興三倍券激勵及父親節、七夕情人節檔期聚餐需求帶動，旗下夏慕尼中山北、和牛涮忠孝東、夏慕尼台中文心、王品台中文心等4家店8月均創下千萬業績，另有4家店單月業績突破900萬，帶動台灣事業群8月營收連4月改寫同期新高。

而中國大陸受惠後疫情時代內需消費暢旺，且消費者傾向選擇值得信賴的品牌用餐，8月營收創下同期第3高，以原幣別計價營收為人民幣1.5億元、年增2.44％，復原速度領先同業。其中王品、西堤共6家門市單月營收突破人民幣200萬元，西堤更創下歷年最佳記錄。

王品積極發展新品牌並加速展店，8月一舉新開6家店，並在國父紀念館商區開出日式定食新品牌「町食就是定食」。「石二鍋」以升級版店型「石二鍋FRESH」插旗士林商圈，「聚」開發新商模進駐中壢SOGO，營運均繳佳績，鍋物品牌預計9～10月新展4家店。

展望後市，因應後疫情時代「宅經濟」商機發酵，王品旗下萬鮮加入冷凍、常溫食品布局，預計9月底與全聯合作上架7款商品，將旗下「石二鍋」及「聚」的經典湯底、廣受喜愛的芋香貢丸等3種火鍋料發展成零售商品，有助拓展王品第二條營運成長曲線。

(時報資訊)