北市議員陳怡君昨(9日)偕同助理與公園處人員會勘仁德公園，未料公園處人員卻被大蛇咬傷左手。（圖／陳怡君提供）

台北市議員陳怡君9日早上帶助理前往中山區仁德公園會勘時，公園處的人員意外被蛇咬傷，當場血流如注，趕緊將受傷人員送醫急救，所幸蛇並無毒性，經治療後也已無大礙。今日陳怡君再次會勘公園進行樹枝修剪，卻又發生被蜜蜂螫傷事件，簡直嚇壞所有人。

據了解，這起事件發生於9日上午，位於中山區的仁德公園在去年與上月皆傳出有蛇類出沒在公園內，其蛇種包括眼鏡蛇與青竹絲，但詢問公園處人員後，卻僅回覆是「青蛇」。北市議員陳怡君接獲民眾通報後，便於昨日上午偕同助理與公園處人員前往現場勘查。

未料，一行人在勘查時就直接遇上一條咖啡色的大蛇，大蛇突然朝公園處人員左手攻擊，被咬的患部當場鮮血直流，現場血跡斑斑，簡直把一行人都嚇壞，隨即將受傷的公園處人員緊急送醫，所幸攻擊的蛇並不具毒性，送醫後經治療也已無大礙。

市議員陳怡君今再次會勘公園，為加強清除蛇類平常棲息的樹種，公園處人員隨即進行樹木修剪。未料，修剪過程中卻在樹枝上發現大蜂窩，公園處人員又遭蜜蜂螫傷，幸無已無大礙。目前已緊急停止修剪樹木工程，待明日投藥後，再行修剪工作。

本報親自致電陳怡君，陳怡君則表示，仁德公園早上會有長者來運動，下午也有民眾會在公園涼亭聚集，加上公園旁就是國小，因此也有家長擔心蛇類竄逃到校園裡，後果將不堪設想。

由於公園內疑似蛇類出沒的樹穴、石洞在檢查後抓不到蛇類的狀況下，改由動保處提供誘捕蛇類工具及設置，引蛇入籠。此外，也由公園處製作警示牌在公園出入口提醒附近居民小心安全，宣導民眾倘若發現蛇蹤跡，應立即通報119，消防隊派遣義勇特種工前往處理。

(中時新聞網)