消費性產品出貨爆發 和碩連續第6個月營收站上千億元 16:502020/09/10 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 PS5、XBOX等消費性產品出貨爆發，和碩8月營收1,056.13億元，創下連續第6個月營收站在千億元水準之上，8月營收月增1.64%、年增7.32%。 除了消費性產品出貨增長外，在Chromebook加持下，和碩8月筆電出貨量仍超過百萬台，是今年以來連續第四個月站上百萬台水準。隨著蘋果可望在下週亮相新款iPhone，和碩10月營收可望再向上走高。 (工商 ) #和碩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 創下歷史新高！ 台積電8月合併營收1228.78億元 13:562020/09/10 財經 遠距商機需求活絡 製造業營收Q2反轉季增 10:552020/09/10 財經 《半導體》虹揚8月營收創今年新高 積極開發MOSFET相關產品 15:062020/09/10 財經 《電機股》鈞興8月營收1.98億元 連2月創高 15:232020/09/10 財經 《電腦設備》8月營收雙升登同期高 樺漢仍窘陷貼權息 12:502020/09/10 財經 雲品8月營收1.59億元 連四月營收逐月升 15:162020/09/10 財經 逐步擺脫疫情衝擊 和大8月營收重返4億元之上 11:162020/09/10 財經 全家營收 連4月雙位數成長 04:102020/09/10 財經要聞 雲品營運動能轉強 連四月營收增 15:342020/09/10 財經 《興櫃股》八貫8月營收創今年新高 H2成長可期 13:072020/09/10 財經 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 華為手機說再見？ 逼台積電停出貨晶片、斷EDA哪招最致命 - 財經 台積電肥單快來了 大咖外資：英特爾最新動作洩底 - 財經 巴菲特狂押日本5大股票 老謝揭背後最大盤算 - 財經 餐飲菩薩實現諾言 疫情熄燈百萬資遣 復業找回8成員工 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。