PS5、XBOX等消費性產品出貨爆發，和碩8月營收1,056.13億元，創下連續第6個月營收站在千億元水準之上，8月營收月增1.64%、年增7.32%。

除了消費性產品出貨增長外，在Chromebook加持下，和碩8月筆電出貨量仍超過百萬台，是今年以來連續第四個月站上百萬台水準。隨著蘋果可望在下週亮相新款iPhone，和碩10月營收可望再向上走高。

(工商 )