港股今日開高走低，恒指開高116點後，隨即走低，午後A股走低加上美股期貨偏弱，拖累港股表現，恒指最終收報24,313點，跌155點或0.6％，創6月29日以來收盤新低；國企指數收報9,683點，跌44點或0.5％。

個股方面，騰訊微漲0.4％，成交額70.19億港元居首；小米則漲1.6％，為個股表現中最好的藍籌股。

(工商 )