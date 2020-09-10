港股開高走低 恒指收盤跌0.6％ 16:492020/09/10 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股今日開高走低，恒指開高116點後，隨即走低，午後A股走低加上美股期貨偏弱，拖累港股表現，恒指最終收報24,313點，跌155點或0.6％，創6月29日以來收盤新低；國企指數收報9,683點，跌44點或0.5％。 個股方面，騰訊微漲0.4％，成交額70.19億港元居首；小米則漲1.6％，為個股表現中最好的藍籌股。 (工商 ) #港股 #恒指 #收盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 A股開高走低 創業板收盤跌1.6％ 15:302020/09/10 財經 《港股》科技股回神 恆指開漲0.47％ 10:342020/09/10 財經 陸股開高 深成指漲逾1％ 10:012020/09/10 財經 《日股》日經指數收漲0.88％ 任天堂勁揚1.99％ 16:312020/09/10 財經 《韓股》總統喊話刺激方案 南韓KOSPI收漲0.87％ 15:572020/09/10 財經 《金融股》合庫雷仲達：今年台股操作順風順水 股息收益年增逾6成 15:232020/09/10 財經 《日股》美科技股彈高＋機械訂單佳 日經穩定走高 11:252020/09/10 財經 力守29.5 新台幣連5日波動逾2角 04:102020/09/10 財經要聞 《晨間解盤》美股回穩 台股景氣行情接棒(倫元投顧提供) 08:352020/09/10 財經 《韓股》美科技股高走 韓股吃定心丸 11:592020/09/10 財經 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 籲北京按「核選項」報復美追殺陸晶片業？ 專家澄清改口 - 財經 抽到現賺12萬！唯一只賣豪華車 汎德永業10月上市 - 財經 不只Mac自研CPU 台積電5奈米搶蘋果驚人大單、月產能曝光 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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