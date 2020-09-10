台南白河區景大渡假莊園侯明宗（左）與太太陳咨頤（右）都支持僱用身障員工。（劉秀芬攝）

台南白河區景大渡假莊園董事長侯明宗，多年前曾因意外受重傷，因為對身障者所受的苦感同身受，雇用4位身障朋友，還幫身障員工安排適才適所的工作，非常暖心。

今年68歲的侯明宗經營景大已32年，18年前他在園區駕駛工程車時，不慎連車帶人一起掉落邊坡，一度停止呼吸、雙腳嚴重骨折。

「能付出是很快樂的事」，生死關頭走一遭，侯明宗經過1年漫長的就醫復健，才重新回到工作崗位，康復後深深感受到有能力可以幫助別人，是很快樂的事，便陸續雇用了肢體障礙、視力障礙及心智障礙等員工。

侯明宗說，身障員工很單純、忠誠，是可信任的員工，都把他們當成自己的孩子來照顧，並善用個人的長處，讓他們可以在快樂中學習成長。

一路支持他的太太陳咨頤則說，雇用身障員工的過程，也曾經歷過顧客的各種客訴，但經過解釋說明後，顧客總是能轉為支持與體諒，台灣人真的非常善良。

景大身障員工陳文祥，因二次車禍導致左手指、左腳反應較慢，尋職半年多找不到合適的工作，又有高齡母親需照顧，當時勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心就服員鄭安志將他推介到景大，景大了解情況後一口答應錄用，還安排適合他的園區電動車駕駛接駁工作，至今已穩定就業3年多。

陳文祥說，老闆待人很好，非常謝謝他願意給身障朋友就業機會，未來將會繼續努力打拚，他也鼓勵身障者「天生我材必有用」，要勇敢走出自己的路。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，景大渡假莊園目前員工數約30人，依身權法並非義務進用機構，但卻進用了4位。劉邦棟說，「幫助一名身障者，就是幫助一個家庭」，希望企業能多給身障朋友就業的機會。

(中時 )