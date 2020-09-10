體驗《奪魂鋸》加上《密弒遊戲》的雙重恐懼刺激，挑戰你的忍耐極限，今年最驚悚刺激的電影《密弒直播》將於明日(9／11)在台上映，今日(9／10) 舉辦媒體試片，片中恐怖又血腥的畫面讓影廳裡尖叫聲連連， 其中「活人生割」、「電鋸斷手」等情節讓人緊繃窒息，恐怖橋段宛如傳說中的「暗網」再現，讓許多觀眾嚇傻直呼：「看完心靈創傷…」卻也有不少重口味影迷直呼爽快！此外，就在電影上映之際，國外社群媒體上竟也發生了退役美軍「開槍轟頭」自殺秀、法國絕症患者開直播絕食自殺等案件，血淋淋的無碼畫面在直播中被百萬網友親眼目睹，正巧與新片《密弒直播》男主角開直播玩密室逃脫，卻慘遭陷入血腥殘虐的直播秀相呼應，電影情節真實上演，讓網友嚇得直呼：「才剛看完新聞就接著播電影預告，以為都是真的..」

驚悚電影《密弒直播》故事敘述一名喜愛挑戰極限、追求刺激的網紅寇爾，總是利用獵奇挑戰晉升百萬直播主的他，帶著一群朋友飛往莫斯科打算直播密室逃脫賺取點擊率，沒料到竟遇上血腥陷阱！在這部結合密室逃脫與直播的電影《密弒直播》中，不僅有行刑式爆頭槍決、徒手挖內臟等血腥限制級畫面，還有「鐵針棺材」、「人體電流急急棒」、「巨型窒息水箱」等恐怖致命的密室機關。更可怕的的是，片中誤入禁地的主角們，還慘遭活生生地刨下人肉以及暴虐電鋸斷手的等極盡變態的凌虐手段折磨，而這些過程竟都被在網路上全程直播，如此血腥的場面宛如傳說中的恐怖暗網再現。

(中時 )