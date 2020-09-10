農曆七月半，金山警分局員警梁智翔，最近心神不寧，突然想起今年2月間在萬里加投發現一具無名屍，靈光一閃直覺很可能是失蹤近10年的范姓老榮民，重回發現屍體的偏僻樹林，果然在現場尋獲愛心手鍊，順利幫無名屍找回身分。

大鵬派出所警員梁智翔指出，日前與副所長林漢昌閒談，剛好想起在2011年通報失蹤的范姓榮民，妻子過世多年後，因罹有失智症且在台無子女，住處現已拆為空地，林漢昌關心詢問老人是否已經尋獲，梁隨後聯想起今年處理的一具身分不明骨骸。

警方重回現場挖掘，幫助萬里無名屍老榮民找回身分，入土為安。（金山警分局提供／許家寧新北傳真）

警方於是著手查詢范翁資料，確認在2017年底經法院宣告死亡，失蹤資料亦已遭撤銷協尋，員警分析資料後，懷疑該具無名屍的愛心手鍊可能遺留於現場附近，警員梁智翔及江聰憲兩人秉持協助民眾入土為安的精神，攜帶鐮刀鏟子等工具重返現場挖掘。

說也奇怪，兩人才挖掘約3分鐘，就順利在土壤下發現一個愛心手環，在洽詢市府社會局比對號碼，確認該手鍊正是范翁所有，立即依規定通報基隆地檢署，在農曆七月幫范翁找回身分，兩人不居功，直呼老翁冥冥之中說不定也有幫忙。

金山分局長陳永昌表示，同仁秉持著做功德的精神，能夠幫助往生者找回身分，以不放棄的信念堅持到底，一點一滴拼湊出破案契機，其行為值得讚揚。

(中時 )