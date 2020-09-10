中華高協理事長王政松（右二）與國民黨主席江啟臣（中）參加臺中市高爾夫協會成立大會。（台中市高爾夫協會提供）

由選手家長請託前立法委員顏寬恒發起的台中市高爾夫協會，已經於本周二在興農球場成立，當天便與全台績效最優的花蓮縣高爾夫委員會結盟，希望藉助盟友成功的經驗，全力支持中華高協「高爾夫六年振興計劃」，作為高爾夫基層扎根的典範。

中華高協主導的「高爾夫六年振興計劃」，包括「深根基層高爾夫扎根」、「厚植高爾夫選手訓練機制」、「提升高爾夫賽事價值」、「強化高爾夫國際交流」及「帶動高爾夫產業發展」等項目，顏寬恒強調，台中市高爾夫協會將結合家長與老師化身社區志工，以輪班方式，負責接送青少年投入訓練。同時在各級學校深耕播種，積極開辦高爾夫課程並增闢學校社團，讓更多高爾夫種子萌芽，目前花蓮已有30所國小、國中、高中成立校園高爾夫社團，未來他也將遵循花蓮模式，在既有的基礎上，以增加各級學校高爾夫社團為努力的目標。

台中市高爾夫協會秘書長林家惠今天表示，花蓮縣高爾夫委員會去年5月改組後，展現花蓮高爾夫新氣象，給地方很大的鼓舞，紛紛要求在地方經營有成的前立委顏寬恒出馬，帶頭推動高爾夫基層扎根，也因此促成台中市高爾夫協會的誕生，未來除了不定期向取經外，也將進行每年定期互訪交流，甚至輪流辦理青少年選手對抗賽，激勵青少年選手成長。

(中時 )