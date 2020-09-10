豪品官網原本有公告可退貨口罩款式，然後幾分鐘後卻又立即將公告下架。（摘自豪品官網）

繼加利科技公司遭查獲，將大陸非醫用口罩包裝為台灣口罩販售後，彰化檢方9日發現國家隊之一的豪品公司也有200多萬片假醫用口罩流入市面，消息一出，引起社會譁然。而豪品官網今日下午在首頁貼出口罩退貨公告，但過幾分鐘後，公告卻又遭到撤掉，令人感到疑惑。

原先豪品官網上的公告寫著，自今年6月2日起販售的「H559活性碳醫用口罩」、「H5707兒童3D醫用口罩」以及「H5738成人3D醫用口罩」接受退貨，只要消費者即日起攜帶購買證明及口罩到原購買處即可辦理，就算不足盒，也可以整盒計算。文末也有公司登記人梁淑鳳（負責人呂錫賓之妻）的印章。

然而，不到幾分鐘後，口罩退貨公告卻又遭到撤除，甚至連臉書連結也已經移除，目前狀況究竟如何不得而知。

彰化檢警9日下午接獲經濟部通報後隨即發動搜索，目前約已賣出200多萬片，以每片進口成本約2元、售價5元計算，獲利至少高達600萬元。由於業者擔心會遭到查緝，所有口罩經過不實包裝後就會馬上出貨，因此檢警到場時並未發現不實產品的庫存。

(中時新聞網)